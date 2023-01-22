Bursaspor maçı ne zaman? Bursaspor-Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2022-2023 sezonu heyecanı 21. hafta maçları ile devam ediyor. Haftanın sonuncu ve merakla beklenen maçlarından birisi de Bursaspor ile Afyonspor maçı. Peki, Bursaspor-Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?Bursaspor - Afyonspor maçı 22 Ocak Pazar günü yapılacak. Karşılaşma saat 14.00'da başlayacak.Bursaspor - Afyonspor maçı Fuch Sports Türkiye Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor.Bursaspor'un Afyonspor'u konuk edeceği karşılaşma Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak olan maçının hakemi Yunus Emre Çakar oldu.Yunus Emre Çakar'ın yardımcılığını Baykal Tuna ve Oğuzhan Yiğit Karpuz yapacak. Dördüncü hakemi ise Mehmet Çağatay Lakot olacak.