Bursaspor maçı ne zaman? Bursaspor-Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 21. haftasında Bursaspor, Afyonspor ile karşılacak. Zorlu karşılaşma öncesinde muhtemel 11'ler ve ne zaman oynanacağı merak edilmeye başladı. Peki, Bursaspor-Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Bursaspor maçı ne zaman? Bursaspor-Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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22 Ocak 2023 13:43
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2022-2023 sezonu heyecanı 21. hafta maçları ile devam ediyor. Haftanın sonuncu ve merakla beklenen maçlarından birisi de Bursaspor ile Afyonspor maçı. Peki, Bursaspor-Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?  
BURSASPOR - AFYONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bursaspor - Afyonspor maçı 22 Ocak Pazar günü yapılacak. Karşılaşma saat 14.00'da başlayacak.

BURSASPOR - AFYONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bursaspor - Afyonspor maçı Fuch Sports Türkiye Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

BURSASPOR - AFYONSPOR MAÇI HANGİ STADYUMDA?

Bursaspor'un Afyonspor'u konuk edeceği karşılaşma Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

BURSASPOR - AFYONSPOR MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak olan maçının hakemi Yunus Emre Çakar oldu.

Yunus Emre Çakar'ın yardımcılığını Baykal Tuna ve Oğuzhan Yiğit Karpuz yapacak. Dördüncü hakemi ise Mehmet Çağatay Lakot olacak.

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