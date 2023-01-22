Bursaspor maçı ne zaman? Bursaspor-Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2022-2023 sezonu heyecanı 21. hafta maçları ile devam ediyor. Haftanın sonuncu ve merakla beklenen maçlarından birisi de Bursaspor ile Afyonspor maçı. Peki, Bursaspor-Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BURSASPOR - AFYONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?Bursaspor - Afyonspor maçı 22 Ocak Pazar günü yapılacak. Karşılaşma saat 14.00'da başlayacak.
BURSASPOR - AFYONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Bursaspor - Afyonspor maçı Fuch Sports Türkiye Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor.
BURSASPOR - AFYONSPOR MAÇI HANGİ STADYUMDA?
Bursaspor'un Afyonspor'u konuk edeceği karşılaşma Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.
BURSASPOR - AFYONSPOR MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak olan maçının hakemi Yunus Emre Çakar oldu.
Yunus Emre Çakar'ın yardımcılığını Baykal Tuna ve Oğuzhan Yiğit Karpuz yapacak. Dördüncü hakemi ise Mehmet Çağatay Lakot olacak.
BURSASPOR - AFYONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
BURSASPOR - AFYONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Bursaspor - Afyonspor maçı Fuch Sports Türkiye Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor.
BURSASPOR - AFYONSPOR MAÇI HANGİ STADYUMDA?
Bursaspor'un Afyonspor'u konuk edeceği karşılaşma Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.
BURSASPOR - AFYONSPOR MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak olan maçının hakemi Yunus Emre Çakar oldu.
Yunus Emre Çakar'ın yardımcılığını Baykal Tuna ve Oğuzhan Yiğit Karpuz yapacak. Dördüncü hakemi ise Mehmet Çağatay Lakot olacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ