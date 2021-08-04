Bursaspor, Luka Capan'ı transfer etti

Bursaspor, Hırvat defans oyuncusu Luka Capan'ı transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; bursaspor.org.tr
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Bursaspor, Luka Capan'ı transfer etti
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04 Ağustos 2021 15:40
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Hırvat defans oyuncusu Luka Capan ile anlaştığını duyurdu.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Hırvat defans oyuncusu Luka Capan'ın transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Luka Capan'a kulübümüze hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz." denildi.


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