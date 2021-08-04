Bursaspor, Luka Capan'ı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Hırvat defans oyuncusu Luka Capan ile anlaştığını duyurdu.
Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Hırvat defans oyuncusu Luka Capan'ın transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Luka Capan'a kulübümüze hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz." denildi.
Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Hırvat defans oyuncusu Luka Capan'ın transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Luka Capan'a kulübümüze hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz." denildi.