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Bursaspor, Lima ile resmen imzaladı

Bursaspor'un Estroil'den transfer ettiği Allano Lima, Başkan Ali Ay ile beraber basına açıklamalarda bulundu.

Kaynak: DHA
Bursaspor, Lima ile resmen imzaladı
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30 Temmuz 2018 15:42
Bursaspor'un kiralık olarak kadrosuna kattığı Allano Lima, kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. 23 yaşındaki Brezilyalı, "Bursaspor için en iyi şekilde çalışacağım" diye konuştu.

Bursaspor Kulübü, Portekiz'in Estoril Kulübü'nden Allano Lima'yı 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı. Özlüce Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Bursaspor Başkanı Ali Ay, 3 transfer daha düşündüklerini ve aceleci davranmadıklarını belirtti.

"Sokağa atacak paramız yok" diyen Başkan Ay, Lima'nın sözleşme bilgilerine ilişkin ise "Kiralama bedeli olarak 350 bin Euro kulübüne veriyoruz. Satın alma opsiyonu 2 milyon 500 bin Euro. Oyuncu 300 bin Euro alacak. Oyuncunun bonservisini almazsak ve başka bir Türk kulübüne giderse yüzde 20'si Bursaspor'a ait olacak. Oyuncuyu satın alırsak ilk yıl 480 bin Euro, ikinci yıl 540 bin Euro, üçüncü yıl 600 bin Euro alacak. Serbest kalma maddesini de 8 milyon Euro olarak koyduk. İnşallah bu değerlere ulaşır. Allah utandırmasın. Kendisine güveniyoruz. İnşallah bundan sonra da güzel şeyler olacak. İnşallah başarılı bir sezon geçirir ve bizim futbolcumuz olur" dedi.

Törende konuşan Lima ise "Buraya gelmek büyük bir mutluluk. Sosyal medyadan bana ulaşan taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. 1 senelik bir anlaşma ama burada kalmak için elimden geleni yapacağım. Bütün takım arkadaşlarımla buluşacağım bugün. Elimden gelenin en iyisini yapacağım ve Bursaspor için en iyi şekilde çalışacağım" diye konuştu.

Açıklamaların ardından Lima, kendisini 1 yıllığına yeşil beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza atarak basın mensuplarına poz verdi.

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