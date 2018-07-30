Bursaspor, Lima ile resmen imzaladı

Bursaspor'un kiralık olarak kadrosuna kattığı, kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. 23 yaşındaki Brezilyalı,diye konuştu.Bursaspor Kulübü, Portekiz'in Estoril Kulübü'nden Allano Lima'yı 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı. Özlüce Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Bursaspor Başkanı Ali Ay, 3 transfer daha düşündüklerini ve aceleci davranmadıklarını belirtti."Sokağa atacak paramız yok" diyen Başkan Ay, Lima'nın sözleşme bilgilerine ilişkin isededi.Törende konuşan Lima isediye konuştu.Açıklamaların ardından Lima, kendisini 1 yıllığına yeşil beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza atarak basın mensuplarına poz verdi.