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Bursaspor, Kayserispor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Bursaspor, Cuma akşamı sahasında oynayacağı Kayserispor mücadelesinin hazırlıklarını tamamladı.

Kaynak: AA
Bursaspor, Kayserispor maçına hazır
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01 Mart 2018 17:29
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Cuma akşamı sahasında Kayserispor ile karşılaşacak Bursaspor, hazırlıklarını tamamladı.

Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan, koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, 6'ya 2 pas-pres oyunu ve taktik çalışma ile sona erdi.

Antrenmanın ardından yeşil-beyazlılar, Özlüce Tesisleri'nde kampa girdi.

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