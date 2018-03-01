Bursaspor, Kayserispor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Cuma akşamı sahasında Kayserispor ile karşılaşacak Bursaspor, hazırlıklarını tamamladı.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan, koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, 6'ya 2 pas-pres oyunu ve taktik çalışma ile sona erdi.
Antrenmanın ardından yeşil-beyazlılar, Özlüce Tesisleri'nde kampa girdi.
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Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan, koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, 6'ya 2 pas-pres oyunu ve taktik çalışma ile sona erdi.
Antrenmanın ardından yeşil-beyazlılar, Özlüce Tesisleri'nde kampa girdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın