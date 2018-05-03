  •  
    Sezon sonu bedavaya 22'lik gol+asist makinesi
  •  
    Galatasaray şampiyon olursa flaş Tudor kararı
  •  
    Dünyanın en pahalı 11'i açıklandı! Şaşırtan isim!
  •  
    F.Bahçe'den MANU'nun yıldızına "RESMİ" teklif!..
  •  
    Garry'e 4 talip birden! "Sezon sonu görüşelim"

Bursaspor kapılarını dış dünyaya kapattı

Sabah yapılacak idmana futbolcuların paralarını almadığı gerekçesi ile çıkmamasının ardından Bursaspor'da ultimatom verild.

Kaynak: DHA
Bursaspor kapılarını dış dünyaya kapattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mayıs 2018 18:02
Bursaspor'da oyuncuların antrenmana çıkmamasıyla patlak veren krizde Cuma günü yapılacak idman da kondisyon salonuna alınırken, kapılar basına kapatıldı. Ayrıca Mustafa Er'in basın toplantısı da iptal edildi.

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında 6 Mayıs Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Bursaspor'un sabah idmanına oyuncular, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle çıkmama kararı almıştı.

Oyuncular kondisyon salonunda çalışmalarına devam ederken, kulüp tarafından Cuma günü da sahada gerçekleşmesi beklenen antrenmanın kondisyon salonuna alındığı ve basına kapalı olduğu bilgisi paylaşıldı. Ayrıca yine Cuma sabah saatlerinde yapılması planlanan teknik direktör Mustafa Er'in haftalık basın toplantısı da iptal edildi.

Yeşil beyazlı kulüpten ise henüz oyuncuların sabahki idmana çıkmamasıyla ilgili olarak resmi internet sitesinden bir açıklama gelmedi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için