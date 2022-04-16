Bursaspor Kaleci Antrenörü Murat Alkan:'Puan alacağımız maçı kaybettik'

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'a 3-1 yenilen Bursaspor'da kaleci antrenörü Murat Alkan, maçın hakeminin yönetimini eleştirdi.



Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er ve yardımcı antrenör Hayati Köse'nin kırmızı kart görmesi nedeniyle karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan kaleci antrenörü Murat Alkan, "Bizim takımımız maça çok iyi başladı. Elimizden gelen her şeyi yaptık ama hakem Burak Pakkan sayesinde puan alacağımız maçı kaybettik. Biz bu maçı 2-2'ye getirebilirdik ama 2-2 de olsaydı bu maç böyle bitmeyecekti, yine mağlup olacaktık. Biz hakemi geçemedik." diye konuştu.



Bursaspor'u ligde tutacaklarına inandıklarını aktaran Alkan, "Bu çocuklar daha da iyi olacak. Mustafa hoca soyunma odasında takımı topladı ve 'Ligde kalacağız, burada bir devrim yaptık, kalan bütün maçları kazanacağız.' dedi. Bu takım her gün üzerine koyarak gidecek. Denizli ve Gençlerbirliği maçlarını alıp daha üst sıralara çıkacağız. Bursaspor camiasından bu iki maçta tam destek istiyorum. Bu takım daha iyi yerlere gelecek." ifadelerini kullandı.





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