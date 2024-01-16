Bursaspor İnfo Yatırım, başantrenör Zdovc ile yollarını ayırdı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor İnfo Yatırım, başantrenör Jure Zdovc ile yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bursaspor İnfo Yatırım, başantrenör Zdovc ile yollarını ayırdı
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16 Ocak 2024 23:06
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor İnfo Yatırım, başantrenör Jure Zdovc ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Bu sezon göreve getirdiğimiz başantrenör Jure Zdovc ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tecrübeli hocamıza bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki spor yaşamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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