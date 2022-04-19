Bursaspor inanıyor: 'Ligde kalacağız!'

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalan Bursaspor'un teknik sorumlusu Fatih Şen, kazanmaları gereken bir maçı geride bıraktıklarını söyledi.



Şen, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncuların iyi mücadele ettiklerini dile getirdi.



Ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Şen, şunları kaydetti:



Oyuna bakıyorsunuz yüzde 70-80 topa sahip olmuşuz. Pozisyonlar var. Üçüncü bölgede tercihleri daha doğru yapmış olsaydık, daha fazla pozisyon üretirdik. Kazanmamız gereken bir maçtı ancak 1 puan aldık. Tabii ki pes etmedik. Önümüzde Denizlispor maçı var. Denizlispor maçını kazanıp, deplasmandan 3 puanla dönmemiz gerekiyor. İnşallah onu da başarırız. Çocukların büyük mücadelesi, bunu gösterdi. Biz inanıyoruz ki takımımız bu mücadelesini skora yansıttığı zaman, ligde kalacaktır."





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