Bursaspor ile Tuzlaspor yenişemedi

TFF 1. Lig'de 21. hafta karşılaşmasında Bursaspor, Tuzlaspor'u konuk etti.
Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
Ligde 2 maç aradan sonra puan kaybeden Tuzlaspor, 37 puanla 6. sırada yer aldı. 2 maçlık mağlubiyet serisi sona eren Bursaspor ise 31 puanla 9. sırada yer buldu.
Tuzlaspor, gelecek hafta Boluspor'u konuk edecek. Bursaspor ise Balıkesirspor deplasmanına konuk olacak.
Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
Ligde 2 maç aradan sonra puan kaybeden Tuzlaspor, 37 puanla 6. sırada yer aldı. 2 maçlık mağlubiyet serisi sona eren Bursaspor ise 31 puanla 9. sırada yer buldu.
Tuzlaspor, gelecek hafta Boluspor'u konuk edecek. Bursaspor ise Balıkesirspor deplasmanına konuk olacak.