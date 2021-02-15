Bursaspor ile Tuzlaspor yenişemedi

TFF 1. Lig'de 21. hafta mücadelesinde Bursaspor, konuk ettiği Tuzlaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bursaspor ile Tuzlaspor yenişemedi
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15 Şubat 2021 20:57
TFF 1. Lig'de 21. hafta karşılaşmasında Bursaspor, Tuzlaspor'u konuk etti.

Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Ligde 2 maç aradan sonra puan kaybeden Tuzlaspor, 37 puanla 6. sırada yer aldı. 2 maçlık mağlubiyet serisi sona eren Bursaspor ise 31 puanla 9. sırada yer buldu.

Tuzlaspor, gelecek hafta Boluspor'u konuk edecek. Bursaspor ise Balıkesirspor deplasmanına konuk olacak.



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