Bursaspor ile Neftçi Bakü'den kardeşlik protokolü

"SİZDEN ÖĞRENECEĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR"

Bursaspor Kulübü, Azerbaycan'ın köklü ve şampiyon kulübü Neftçi Bakü ile kardeşlik ve stratejik iş birliği protokolü imzaladı.Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene Bursaspor Başkanı Ali Ay, İkinci Başkan Cem Öztürk, Neftçi Bakü Başkanı Kamram Guliyev ve Asbaşkan Elnur Eyvazov katıldı. Başkan Ali Ay, işbirliği protokolünün imzalandığı törenle şu ifadelere yer verdi: "Neftçi Bakü, Azerbaycan futbolunun köklü ve şampiyon kulübü. Kendileri ile bir süredir nasıl bir iş birliği içerisinde olabilirizi görüşüyorduk. Kardeşlik ve stratejik iş birliği protokolü imzalamak üzere bugün bir aradayız. Kendileri Fenerbahçe maçında misafirimiz oldular. Stadımızı ve özellikle de Goldsit 1963 tribünümüzü çok beğendiler. Sadece sportif değil kurumsal olarak da her alanda, her konuda iş birliği yapacağız. Reklam pazarlama, medya, store ve scout konularında fikir alışverişinde bulunup ortak çalışmalar gerçekleştireceğiz. Değerli kulüp başkanı Kamram Guliyev, asbaşkan Elnur Eyvazov ve basın sözcüsü Rüstem Allahverdiyev'e hem bir kez daha hoş geldiniz diyor, hem de bu iş birliğinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu arada Cem Başkan'a da çok teşekkür ediyorum. Kendisi kendi işi için Azerbaycan'da bulunduğunda başkanımızla tanışmışlar ve böyle bir olaya vesile olduğu için teşekkür ediyorum. İnşallah çok güzel şeyler olacak. Birbirimize faydalı olacağız."Neftçi Bakü Kulübü Başkanı Kamram Guliyev ise "Bizim için gurur verici bir andır. Böyle bir kulüpte sizlerle olmaktan mutluyuz. Ali Bey'e, Cem Bey'e ve tüm yönetim kuruluna, idari heyetine teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Kardeş ülkeden geldik. Ülkenin en büyük kulübüyüz. Tarihin en eski kulübüyüz. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra 8 kere şampiyonluk yaşamış bir kulübüz. Bizim için çok hoş ve sevinçtir sizle birlikte olmak. Dün sizin maçı izledik çok şanssız idiniz. Muhteşem bir stadınız var özel bir kulüp ve özel bir taraftarınız var. Bizim sizden örnek alacağımız çok şey var. Ali Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bizim ilişkilerimiz devam edecek. Gelecekte birlikte işlerimiz olacak. Biz de sizi Bakü'de görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.