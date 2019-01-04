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Bursaspor ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.

Kaynak: AA
Bursaspor ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor
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04 Ocak 2019 16:00
Bursaspor'dan yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'deki bir otelin sahasında teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Takım halinde yapılan ısınma koşularıyla başlayan antrenman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlı futbolcular, idmanın son bölümünde yan top çalışması gerçekleştirdi.
Gribal enfeksiyon geçiren Onur Atasayar antrenmanda yer almazken, Shehu, Barış Yardımcı ve Saivet takımdan ayrı kuvvet çalışması yaptı.

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