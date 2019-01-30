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Bursaspor için son 11 yılın en kısır sezonu

Bursaspor bu sezon gol yollarında güçlük çekerken, ilk 19 haftalar baz alındığında son 11 sezonun en düşük gol sevinci yaşadığı dönemini geçiriyor. 10 farklı oyuncusunun ligde gol attığı yeşil beyazlılarda forvetler ise sakatlık ve performanstan ötürü beklenen katkıyı henüz göstermedi.

Kaynak: DHA
Bursaspor için son 11 yılın en kısır sezonu
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30 Ocak 2019 12:28
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon gol yollarında etkisiz kalan Bursaspor, uzun bir dönemin ardından en kısır sezonunu geçiriyor. Yeşil beyazlılar, bu sezon ilk 19 haftada yalnızca 19 gol kaydederken; ligin de en az gol sevinci yaşayan ekiplerinden biri oldu. Son 11 sezonluk dilimde ilk 19 haftalar baz alındığında ise Bursaspor, rakip fileleri en az havalandırdığı dönemi yaşıyor. Son olarak 2007/08 sezonundaki bu zaman diliminde 17 gol sevinci yaşayan yeşil beyazlılar, sonraki 10 sezonunda ise bu rakamı aştı.

FARKTA FORVETLERİN ETKİSİ BÜYÜK
Bursaspor, son 11 sezonluk zaman diliminde en fazla gol attığı dönemlere ise 2009/10 ve 2014/15 sezonlarına ulaştı. Yeşil beyazlılar, her iki sezonda da ilk 19 haftada 39 gol kaydederek hücumda adeta zirve yaptı. Özellikle 2014/15 ile bu sezonun en büyük farklarından birini de forvetlerin gole katkısı oluşturdu. O dönem takımın forvet oyuncuları Fernandao (13) ve Cedric Bakambu (6) ikilisi ilk 19 haftada toplam 19 gol kaydederken; bugün mevcut forvetler Umut Nayir (3), Diafra Sakho (2) ve takımdan ayrılan Bogdan Stancu'nun (0) toplam 5 golü bulunuyor.

10 FARKLI OYUNCU GOL ATTI
Öte yandan Bursaspor'un ligde attığı goller de 10 farklı oyuncudan geldi. Yeşil beyazlılarda 19 haftalık süreçte en golcü isim ise Aytaç Kara oldu. Aytaç, 4 gol kaydederken; deneyimli orta saha oyuncusunu 3'er golle Umut Nayir ve Iasmin Latovlevici takip ediyor. Umut Meraş ve Diafra Sakho ise ikişer kez gol sevinci yaşarken; Ertuğrul Ersoy, Allano Lima, Yusuf Erdoğan, Ramazan Keskin ve sezon başında takımdan ayrılan William Troost-Ekong'un birer golü bulunuyor.

Bursaspor'un son 11 sezonluk dilimde attığı goller; 2008/09 (25), 2009/10 (39), 2010/11 (34), 2011/12 (21), 2012/13 (29), 2013/14 (22), 2014/15 (39), 2015/16 (23), 2016/17 (21), 2017/18 (29), 2018/19 (19).

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