Bursaspor, hazırlıklara başladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle liglere verilen aranın ardından hazırlıklara başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; bursaspor.org.tr
Bursaspor, hazırlıklara başladı
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08 Mayıs 2020 19:05
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle liglere verilen aranın ardından hazırlıklara başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde toplanan teknik heyete, futbolculara ve A takım personeline Kovid-19 tanı ve bağışıklık sistemi testi yapıldı.

Futbolcular, testlerinin ardından koşu yaparak antrenmanı tamamladı.

Yeşil-beyazlı takımın, yarın (9 Mayıs) test sonuçlarının belli olmasından sonra gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdüreceği kaydedildi.

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