Bursaspor, hasrete Denizli'de son verdi!

Spor Toto 1. Lig'de Bursaspor, deplasmanda Denizlispor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. İşte maçtan detaylar...

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Bursaspor, hasrete Denizli'de son verdi!
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05 Aralık 2021 20:59
Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Bursaspor, Denizlispor deplasmanına konuk oldu.

Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bursaspor, 3-1'lik skorla kazandı. Karşılaşmada Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Massimo Bruno, 40. dakikada Namiq Alasgarov ve 59. dakikada Tim Matavz kaydetti.Denizlispor'un karşılaşmadaki tek golü ise 61. dakikada Brahim Darri'den geldi.

Bu sonucun ardından Bursaspor, ligde 3 maç sonra kazandı ve puanını 17'ye yükseltti. Denizlispor ise Fatih Tekke yönetiminde ilk kez kaybetti ve 15 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Bursaspor, kendi sahasında Manisa FK ile karşılaşacak. Denizlispor ise Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak.


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