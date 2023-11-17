Bursaspor, Galatasaray'ı deplasmanda devirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. hafta maçında Bursaspor İnfo Yatırım, deplasmanda Galatasaray Ekmas'ı 82-80 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Bursaspor, Galatasaray'ı deplasmanda devirdi
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17 Kasım 2023 21:54
Galatasaray Ekmas, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında konuk ettiği Bursaspor İnfo Yatırım'a 82-80 yenildi.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip ligde 3'ü üst üste olmak üzere toplamda 5. yenilgisini yaşadı. Yeşil-beyazlılar ise 5. kez galip geldi.

Konuk takımda Floyd 23 sayıyla maçın en skoreri oldu. Floyd'un yanı sıra 20 sayı üreten Hamilton, galibiyette başrolü oynadı.

Galatasaray'da ise 15'er sayıyla mücadele eden Walden ve Sadık Emir Kabaca'nın performansları mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemer: Özlem Yalman, Ziya Özorhon, Mehmet Serdar Ünal

Galatasaray Ekmas: Muhaymin Mustafa 2, Martin 8, Walden 15, Sadık Emir Kabaca 15, Radebaugh 10, İsmet Akpınar 9, Halilovic 5, Yeboah, Buğrahan Tuncer 10, Göksenin Kösal 6

Bursaspor İnfo Yatırım: Young 8, Michineau 9, Brown 6, Sarper David Mutaf 8, Hamilton 20, Floyd 23, Ömer Utku Al 4, Enes Berkay Taşkıran, Semih Erden 2, Metin Türen 2

1. Periyot: 11-11

Devre: 35-30

3. Periyot: 52-56

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