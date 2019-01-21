Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Bursaspor, bu akşam evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
VAR HAKEMİ GÖÇEK OLDU
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Hüseyin Göçek oldu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR merkezinde AVAR olarak da Barış Şimşek yer alacak.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Bursaspor
Okan
Barış
Vergini
Chedjou
Umut Meraş
Badji
Aytaç
Tunay
Saivet
Latovlevici
Umut
Fenerbahçe
Volkan
Isla
Skrtel
Sadık
Hasan Ali
Jailson
Ekici
Ayew
Dirar
Valbuena
Frey
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Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
VAR HAKEMİ GÖÇEK OLDU
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Hüseyin Göçek oldu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR merkezinde AVAR olarak da Barış Şimşek yer alacak.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Bursaspor
Okan
Barış
Vergini
Chedjou
Umut Meraş
Badji
Aytaç
Tunay
Saivet
Latovlevici
Umut
Fenerbahçe
Volkan
Isla
Skrtel
Sadık
Hasan Ali
Jailson
Ekici
Ayew
Dirar
Valbuena
Frey
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın