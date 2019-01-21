VAR HAKEMİ GÖÇEK OLDU

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Bursaspor, bu akşam evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede Cüneyt Çakır düdük çalacak.Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Hüseyin Göçek oldu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR merkezinde AVAR olarak da Barış Şimşek yer alacak.OkanBarışVerginiChedjouUmut MeraşBadjiAytaçTunaySaivetLatovleviciUmutVolkanIslaSkrtelSadıkHasan AliJailsonEkiciAyewDirarValbuenaFrey