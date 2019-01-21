Bursaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta? Bursaspor Fenerbahçe maçını veren kanallar

Bursaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Bursaspor-Fenerbahçe maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

21 Ocak 2019 03:04
Bursaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta? Bursaspor Fenerbahçe maçını veren kanallar
Bursaspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Süper Ligi'nin 18. haftasında Bursaspor-Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

BURSASPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 18. haftasında oynanacak Bursaspor-Fenerbahçe maçı naklen yayınlanacak.

21 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Bursaspor-Fenerbahçe maçı 21 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'den itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.

BURSASPOR-FENERBAHÇE MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...
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SÜPER LİG'DE 18. HAFTA SONUÇLARI
Akhisarspor 1 - 3 Beşiktaş
Yeni Malatyaspor 3 - 2 Göztepe
BB Erzurumspor 1 - 2 Atiker Konyaspor
Antalyaspor 0 - 0 Kayserispor 
Galatasaray 6 - 0 MKE Ankaragücü
Alanyaspor 2 - 0 Sivasspor
Trabzonspor 2-4 Medipol Başakşehir

21 Ocak Pazartesi
Bursaspor 20:00 Fenerbahçe
Kasımpaşa 20:00 Çaykur Rizespor

SÜPER LİG PUAN DURUMU (GÜNCEL)



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SÜPER LİG'DE 19. HAFTA FİKSTÜRÜ



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