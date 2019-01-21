Bursaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta? Bursaspor Fenerbahçe maçını veren kanallar

Bursaspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Süper Ligi'nin 18. haftasında Bursaspor-Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
BURSASPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? |
Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 18. haftasında oynanacak Bursaspor-Fenerbahçe maçı naklen yayınlanacak.
21 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.
Bursaspor-Fenerbahçe maçı 21 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'den itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.BURSASPOR-FENERBAHÇE MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...
Süper Lig puan durumunda hangi takım kaçıncı sırada? Ligde Medipol Başakşehir'in Trabzonspor'u 4-2 yenmesinin ardından Süper Lig puan durumu nasıl oluştu? İşte detaylar...
SÜPER LİG'DE 18. HAFTA SONUÇLARI
Akhisarspor 1 - 3 Beşiktaş
Yeni Malatyaspor 3 - 2 Göztepe
BB Erzurumspor 1 - 2 Atiker Konyaspor
Antalyaspor 0 - 0 Kayserispor
Galatasaray 6 - 0 MKE Ankaragücü
Alanyaspor 2 - 0 Sivasspor
Trabzonspor 2-4 Medipol Başakşehir21 Ocak Pazartesi
Bursaspor 20:00 Fenerbahçe
Kasımpaşa 20:00 Çaykur RizesporSÜPER LİG PUAN DURUMU (GÜNCEL)DETAYLI SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...SÜPER LİG'DE 19. HAFTA FİKSTÜRÜZİRAAT TÜRKİYE KUPASI PROGRAMI