Bursaspor Fenerbahçe maçı canlı şifresiz izle (bein sports izle)

Bursaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe'nin deplasmanda Bursaspor ile oynadığı maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.



BURSASPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLAYIN...

















BURSASPOR VE FENERBAHÇE'NİN SON DURUMU: Bursaspor bu sezon ligde oynadığı son 3 maçı kazanamadı. Bursaspor, Fenerbahçe ile yaptığı son 17 maçta sadece bir kez 3 puana ulaşabildi. Bursa'daki maçlarda ev sahibi yeşil-beyazlılar 8 kez galip geldi, Fenerbahçe 17 maçta gülen taraf oldu, 23 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ev sahibi takımın bu sezon ligde oynadığı 17 maçın 11'inde karşılıklı gol oldu. Fenerbahçe yeni teknik direktörü Ersun Yanal ile çıktığı 2 lig maçında 2 beraberlik aldı. Ev sahibi takımın bu sezon ligde oynadığı son 3 maç 2,5 gol ve altında tamamlandı. Fenerbahçe bu sezon, deplasmanda, ligin orta sıralarında yer alan takımlara karşı 3 maç oynadı, bu maçların tamamında 2,5 ve altında gol atıldı. Fenerbahçe bu sezon deplasmanda, ligin orta sıralarında yer alan takımlara karşı oynadığı 3 maçın tamamında ilk yarıları berabere tamamlandı. İki takım arasında oynanan son 3 maçta takımlar 2 kez ilk yarıları berabere tamamladı. İki takım arasında, ev sahibi takımın sahasında oynanan son 3 maçta takımlar 2 kez ilk yarıları berabere tamamladı.



Fenerbahçe'de tarihi çöküş: Ligin ilk yarısında gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, 2019 yılındaki ilk resmi maçında da Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Ümraniyespor'a 1-0 yenildi.



Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çıktığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısını 17. sırada tamamlamıştı.



Fenerbahçe, Bursaspor karşılaşmasına 6 oyuncusundan yoksun çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan Eljif Elmas, Bursaspor karşısında forma giyemeyecek.



Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen İslam Slimani de zorlu deplasmanda yer almayacak.



Bu iki oyuncunun yanı sıra sakatlıkları bulunan Harun Tekin, Erten Ersu, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin de karşılaşmada boy gösteremeyecek. Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Mauricio Isla ve Yassine Benzia sarı kart görmesi durumunda Evkur Yeni Malatyaspor karşısında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmada Bursaspor'u 2-1 yenmişti.



Fenerbahçe-Bursaspor rekabetinde 100. randevu: Fenerbahçe ile Bursaspor, ligde 100. kez karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlı takımın, o zamanki adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükseldiği 1967-1968 sezonundan itibaren karşılaşan Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki rekabette, sarı-lacivertli ekibin galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.



İki takım arasında geride kalan 99 maçtan 51'ini Fenerbahçe, 14'ünü Bursaspor kazandı, 34 maç berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 3 maçı kazanan Fenerbahçe'nin ligde attığı 153 gole, Bursaspor 78 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.



Bursaspor kazanmakta zorlanıyor: Bursaspor, Fenerbahçe ile son yıllarda yaptığı lig maçlarında galip gelmekte oldukça zorlanıyor. Yeşil-beyazlılar, sarı-lacivertli rakibiyle yaptığı son 17 maçta sadece bir kez 3 puana ulaşabildi. Rekabetteki son 17 lig maçından 10'unu Fenerbahçe kazandı, 6'sı berabere bitti, Bursaspor sadece 2016-2017 sezonunda İstanbul'da 1-0'lık sonuçla galip gelebildi.



Bursa'daki maçlar: Fenerbahçe ile Bursaspor, maçın yapılacağı Bursa'da daha önce 48 kez karşılaştı. Bursa'daki maçlarda ev sahibi yeşil-beyazlılar 8 kez galip geldi, Fenerbahçe 17 maçta gülen taraf oldu, 23 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe deplasmanda 53 gol atarken kalesinde 37 gol gördü. Geçen sezon Bursa'da yapılan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı.



Bu arada, iki ekip arasında 1992-1993 sezonunda Bursa'da oynanması gereken maç, ev sahibi takımın cezası nedeniyle İzmir'de yapılmış ve yeşil-beyazlılar 2-1 galip gelmişti.



Bursaspor evinde 9 maçtır kazanamıyor: Bursaspor, Süper Lig'de evinde Fenerbahçe ile yaptığı son 9 maçta galip gelemedi. Taraftarı önünde Fenerbahçe'yi son kez 2008-2009 sezonunda, 20 Mart 2009 tarihinde 2-1'lik sonuçla mağlup eden yeşil-beyazlılar, daha sonraki 9 randevudan 5'inde berabere kaldı, 4'ünü yitirdi.



En farklı skorlu galibiyetler: Fenerbahçe, Bursaspor karşısında tarihinde en farklı skorlu galibiyetini, 2002-2003 sezonunda cezası nedeniyle Ankara'da yaptığı maçta 7-1'lik skorla aldı.



Bursaspor ise lig tarihinde 14 kez yendiği rakibi karşısında şimdiye kadar en fazla 2 farklı skorlarla maç kazanabildi. Yeşil-beyazlılar, 1970-1971, 1990-1991 ve 2007-2008 sezonlarında sahadan 2-0 galip ayrıldı.



Bursaspor - Fenerbahçe maçı canlı ve şifresiz olarak beİN Sports'ta izlenebiliyor. Digitürk üyeleri, şu an üyelikleri kapsamında beİN Sport 1'den (Tıkla - İzle) maçın heyecanını yaşayabiliyorlar. Ayrıca Sporx'te Bursaspor - Fenerbaheç maçını canlı olarak takip edebilirsiniz.BURSASPOR VE FENERBAHÇE'NİN SON DURUMU: Bursaspor bu sezon ligde oynadığı son 3 maçı kazanamadı. Bursaspor, Fenerbahçe ile yaptığı son 17 maçta sadece bir kez 3 puana ulaşabildi. Bursa'daki maçlarda ev sahibi yeşil-beyazlılar 8 kez galip geldi, Fenerbahçe 17 maçta gülen taraf oldu, 23 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ev sahibi takımın bu sezon ligde oynadığı 17 maçın 11'inde karşılıklı gol oldu. Fenerbahçe yeni teknik direktörü Ersun Yanal ile çıktığı 2 lig maçında 2 beraberlik aldı. Ev sahibi takımın bu sezon ligde oynadığı son 3 maç 2,5 gol ve altında tamamlandı. Fenerbahçe bu sezon, deplasmanda, ligin orta sıralarında yer alan takımlara karşı 3 maç oynadı, bu maçların tamamında 2,5 ve altında gol atıldı. Fenerbahçe bu sezon deplasmanda, ligin orta sıralarında yer alan takımlara karşı oynadığı 3 maçın tamamında ilk yarıları berabere tamamlandı. İki takım arasında oynanan son 3 maçta takımlar 2 kez ilk yarıları berabere tamamladı. İki takım arasında, ev sahibi takımın sahasında oynanan son 3 maçta takımlar 2 kez ilk yarıları berabere tamamladı.Ligin ilk yarısında gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, 2019 yılındaki ilk resmi maçında da Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Ümraniyespor'a 1-0 yenildi.Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çıktığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısını 17. sırada tamamlamıştı.Fenerbahçe, Bursaspor karşılaşmasına 6 oyuncusundan yoksun çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan Eljif Elmas, Bursaspor karşısında forma giyemeyecek.Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen İslam Slimani de zorlu deplasmanda yer almayacak.Bu iki oyuncunun yanı sıra sakatlıkları bulunan Harun Tekin, Erten Ersu, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin de karşılaşmada boy gösteremeyecek. Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Mauricio Isla ve Yassine Benzia sarı kart görmesi durumunda Evkur Yeni Malatyaspor karşısında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmada Bursaspor'u 2-1 yenmişti.Fenerbahçe ile Bursaspor, ligde 100. kez karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlı takımın, o zamanki adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükseldiği 1967-1968 sezonundan itibaren karşılaşan Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki rekabette, sarı-lacivertli ekibin galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.İki takım arasında geride kalan 99 maçtan 51'ini Fenerbahçe, 14'ünü Bursaspor kazandı, 34 maç berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 3 maçı kazanan Fenerbahçe'nin ligde attığı 153 gole, Bursaspor 78 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.Bursaspor, Fenerbahçe ile son yıllarda yaptığı lig maçlarında galip gelmekte oldukça zorlanıyor. Yeşil-beyazlılar, sarı-lacivertli rakibiyle yaptığı son 17 maçta sadece bir kez 3 puana ulaşabildi. Rekabetteki son 17 lig maçından 10'unu Fenerbahçe kazandı, 6'sı berabere bitti, Bursaspor sadece 2016-2017 sezonunda İstanbul'da 1-0'lık sonuçla galip gelebildi.Bursa'daki maçlar: Fenerbahçe ile Bursaspor, maçın yapılacağı Bursa'da daha önce 48 kez karşılaştı. Bursa'daki maçlarda ev sahibi yeşil-beyazlılar 8 kez galip geldi, Fenerbahçe 17 maçta gülen taraf oldu, 23 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe deplasmanda 53 gol atarken kalesinde 37 gol gördü. Geçen sezon Bursa'da yapılan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı.Bu arada, iki ekip arasında 1992-1993 sezonunda Bursa'da oynanması gereken maç, ev sahibi takımın cezası nedeniyle İzmir'de yapılmış ve yeşil-beyazlılar 2-1 galip gelmişti.Bursaspor, Süper Lig'de evinde Fenerbahçe ile yaptığı son 9 maçta galip gelemedi. Taraftarı önünde Fenerbahçe'yi son kez 2008-2009 sezonunda, 20 Mart 2009 tarihinde 2-1'lik sonuçla mağlup eden yeşil-beyazlılar, daha sonraki 9 randevudan 5'inde berabere kaldı, 4'ünü yitirdi.Fenerbahçe, Bursaspor karşısında tarihinde en farklı skorlu galibiyetini, 2002-2003 sezonunda cezası nedeniyle Ankara'da yaptığı maçta 7-1'lik skorla aldı.Bursaspor ise lig tarihinde 14 kez yendiği rakibi karşısında şimdiye kadar en fazla 2 farklı skorlarla maç kazanabildi. Yeşil-beyazlılar, 1970-1971, 1990-1991 ve 2007-2008 sezonlarında sahadan 2-0 galip ayrıldı. Kaynak: Sporx.com

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