TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu İsmail Yüksek'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Genç orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ile transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. İsmail Yüksek'e kulübümüze hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Genç orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ile transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. İsmail Yüksek'e kulübümüze hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
🤝Ailemize Hoş Geldin İsmail Yüksek #Geliyoruz 🐊 pic.twitter.com/t5kyloNtJP
— Bursaspor (@BursasporSk) August 14, 2021