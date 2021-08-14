Bursaspor, Fenerbahçe'den transfer yaptı

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu İsmail Yüksek'i transfer etti.

Haber; Sabah
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Bursaspor, Fenerbahçe'den transfer yaptı
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14 Ağustos 2021 14:58
TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu İsmail Yüksek'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Genç orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ile transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. İsmail Yüksek'e kulübümüze hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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