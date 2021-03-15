Bursaspor Divan Kurulu'ndan yönetime istifa çağrısı

Bursaspor'da futbolcular, sosyal medya hesaplarından maaşların ödenmediği ve sözlerin tutulmadığı yönünde imzalı ortak bildiri paylaştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor Kulübünün Divan Başkanlık Kurulu, yönetime istifa çağrısında bulundu.Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, Bursaspor'un zor günler geçirdiği belirtildi.Bu durumun, kulübün Türkiye'de benzeri görülmemiş bir kaotik ortama girmesine, futbolcular ile yönetim, yönetimle kamuoyu, kamuoyu ile divan, divanla genel kurul arasında uzaklaşmaya sebep olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:."Yeşil-beyazlı takımın oyuncuları dün akşam 3-1 kazandıkları Ankaraspor maçının ardından sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ortak bildiride, sezon başından bu yana kendilerinin ve kulüp personelinin maaşlarının ödenmediğini iddia etmişti.