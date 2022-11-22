Bursaspor deplasmanda kazandı

Frutti Extra Bursaspor Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 5. maçında Fransız ekibi Mincidelice JL Bourg'u 89-80 yendi.
Bourg en Bresse kasabasındaki Ekinox Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk periyodunu 30-17 üstün bitiren Frutti Extra Bursaspor, farkın kapanmasını engelleyemese de soyunma odasına 45-41 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte de hücumda daha etkili olan ev sahibi Mincidelice JL Bourg, son 10 dakikaya 67-65 önde girdi. Fakat son periyotta rakibine yalnızca 13 sayı izni veren Bursaspor, mücadeleyi 89-80 kazandı.
Frutti Extra Bursaspor'da David Dudzinski 20 sayı, 10 ribaunt, Zach Auguste 19 sayı, 10 ribaunt ve Anthony Clemmons 18 sayı, 8 asistle galibiyette önemli rol oynadı.
Frutti Extra Bursaspor gruptaki 3. galibiyetini aldı, Mincidelice JL Bourg ise ilk yenilgisini yaşadı.
Bourg en Bresse kasabasındaki Ekinox Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk periyodunu 30-17 üstün bitiren Frutti Extra Bursaspor, farkın kapanmasını engelleyemese de soyunma odasına 45-41 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte de hücumda daha etkili olan ev sahibi Mincidelice JL Bourg, son 10 dakikaya 67-65 önde girdi. Fakat son periyotta rakibine yalnızca 13 sayı izni veren Bursaspor, mücadeleyi 89-80 kazandı.
Frutti Extra Bursaspor'da David Dudzinski 20 sayı, 10 ribaunt, Zach Auguste 19 sayı, 10 ribaunt ve Anthony Clemmons 18 sayı, 8 asistle galibiyette önemli rol oynadı.
Frutti Extra Bursaspor gruptaki 3. galibiyetini aldı, Mincidelice JL Bourg ise ilk yenilgisini yaşadı.
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