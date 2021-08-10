Bursaspor'dan Kadıköy'e 12. futbolcu!

Bursaspor'dan yetişen ya da yıldızını parlatan isimlerin rotası Kadıköy'e dönmeye başladı. Son 27 yıllık süreçte 12 farklı futbolcu, sarı-lacivertlilere transfer oldu.



1993 yılında başlayan bu süreçte birçok önemli isim Bursa'dan Kadıköy'e gitti. Ali Nail Durmuş ve Frank Pingel gibi yıldızlarla başlayan bu süreç, 1998'de Elvir Baliç'in 7.5 milyon dolarlık transferiyle zirve yaptı.2001'de Ümit Özat, Fenerbahçe'ye gelirken, 2005'te kaleci Serdar Kulbilge imzayı attı. 2015'te ise bu durum farklı bir boyut kazandı. 2015-16 sezonuna girilirken Bursaspor'un gol kralı Jose Fernandao, yıldız oyuncu Volkan Şen ve dönemin genç yeteneği Ozan Tufan, toplamda 15 milyon euro maliyetle Fenerbahçe'ye geldi. 2018'de kaleci Harun Tekin de bu listeye eklendi. 2019'da ise Bursaspor altyapısından yetişen ama önce Galatasaray'a giden Serdar Aziz, Fenerbahçe'ye imza attı.2021-22 sezonuna başlarken de 21 yaşındaki yıldız Burak Kapacak, Kadıköy'e geldi.



Burak Kapacak ilk 11'de olacak



Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Burak Kapacak, Bursaspor'dan hazır geldi. Yeşil-beyazlılarla sezon öncesi kampı geçiren 21 yaşındaki futbolcu, Vitor Pereira'nın ilk 11 hesaplarında yer alıyor. Sağ kanatta hem savunma hem de hücumda oynayabildiği için 3-4-3'te sağ tarafta olması beklenen Burak, ön plana çıkıyor. Genç yıldız, geçen sezon Bursaspor'da sol kanat, sağ kanat ve sağ bek oynamış, 7 gol 7 asistle 14 gole direkt etki etmişti.



