Bursaspor'dan hayati 3 puan!

Spor Toto 1. Lig 35. hafta mücadelesinde Bursaspor, deplasmanda Manisa FK ile karşı karşıya geldi.



Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Bursaspor 3-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 39. ve 55. dakikalarda Joao Pedro ve 46. dakikada Bifouma kaydetti. Manisa'nın tek golü 8. dakikada Landre attı.



Manisa FK'de Ozegovic 19. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi. Ayrıca ev sahibi ekipte Muhammet Şahin 53. dakikada kırmızı kart gördü.



Bu sonuçla Bursaspor ligin bitimine 3 hafta kala puanını 38' çıkardı ve ligde kalabilmek adına önemli bir üç puan elde etti. Daha önce ligde kalmayı garantileyen Manisa FK ise 46 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Manisa FK, Keçiörengücü'ne konuk olacak. Bursaspor ise Ümraniyespor ile sahasında karşılaşacak.





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