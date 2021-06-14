Bursaspor'dan Ataberk için Trabzonspor devrede

Bursaspor ile sözleşmesi sona eren kaleci Mehmet Ataberk Dadakdeniz için Trabzonspor devreye girdi

Abone Ol
Bursaspor'dan Ataberk için Trabzonspor devrede
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Haziran 2021 13:52
Bursaspor ile sözleşmesi sona eren kaleci Mehmet Ataberk Dadakdeniz'e Trabzonspor talip oldu.

Bordo mavili kulübün 22 yaşındaki başarılı file bekçisiyle anlaşma zemini aradığı öğrenildi.

Bursaspor'un yeni yönetiminden görüşme için haber bekleyen ve şu an tatilde bulunan Ataberk'in önümüzdeki günlerde kesin kararını vermesi bekleniyor.

Bursaspor'da, altyapı dahil 8,5 yıl oynayan ve Ümit Milli Takım'ın kalesini de koruyan Mehmet Ataberk, sözleşme uzatmaması üzerine ligin bitimine 3 hafta kala kadro dışı bırakılmıştı.

Kaynak: Olay

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.