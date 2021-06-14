Bursaspor'dan Ataberk için Trabzonspor devrede

Bursaspor ile sözleşmesi sona eren kaleci Mehmet Ataberk Dadakdeniz'e Trabzonspor talip oldu.



Bordo mavili kulübün 22 yaşındaki başarılı file bekçisiyle anlaşma zemini aradığı öğrenildi.



Bursaspor'un yeni yönetiminden görüşme için haber bekleyen ve şu an tatilde bulunan Ataberk'in önümüzdeki günlerde kesin kararını vermesi bekleniyor.



Bursaspor'da, altyapı dahil 8,5 yıl oynayan ve Ümit Milli Takım'ın kalesini de koruyan Mehmet Ataberk, sözleşme uzatmaması üzerine ligin bitimine 3 hafta kala kadro dışı bırakılmıştı.



Kaynak: Olay



