Bursaspor'dan Antalyaspor'a ekstra 500 bin TL!

Antalyaspor'a mali olarak iyi haber Mert Yılmaz'dan geldi.



2020-2021 sezonu öncesinde Bayern Münih'ten transfer edilen Mert Yılmaz, sezonu Bursaspor'da geçirdi. Antalyaspor'un 400 bin TL kira bedeli karşılığında 25 maçta ilk 11 oynama ve en az 45 dakika sahada kalma zorunluluğuyla kiraladığı Mert Yılmaz, sözleşmede yer alan süreyi dolduramadı.



Toplam 23 maçta sahaya çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 22 maçta belirtilen kriterlerde oynadığı ve sözleşme maddelerine uyulmadığı gerekçesiyle 500 bin TL'yi Bursaspor'dan Antalyaspor'a getirecek.



Bu maddeyle birlikte Antalyaspor'un Mert Yılmaz'dan kazancı 900 bin TL'yi bulacak. (Antalya Lider Gazetesi)









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