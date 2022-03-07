Bursaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktör Tamer Tuna'yla yollarını ayırdığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bursaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi!
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07 Mart 2022 00:50
Bursaspor, teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayırdı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Teknik Direktörü Tamer Tuna ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, önümüzdeki spor yaşantısında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

 

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