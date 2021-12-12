Bursaspor'da Özcan Bizati ile yollar ayrıldı

Bursaspor, teknik direktör Özcan Bizati ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bursaspor'da Özcan Bizati ile yollar ayrıldı
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12 Aralık 2021 23:17
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Teknik Direktör Özcan Bizati ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Özcan Bizati ile olan sözleşmemizi karşılıklı olarak sona erdirmiş bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki yaşantılarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.


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