Bursaspor'da Mustafa Er dönemi bitti

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da teknik direktör Mustafa Er ile yollar ayrıldı.

Haber; Sporx.com
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Bursaspor'da Mustafa Er dönemi bitti
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16 Ağustos 2021 15:18
 TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik direktörlük görevini üstlenen Mustafa Er ile yollarımız ayrılmıştır. Mustafa Er ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetler ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantılarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.


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