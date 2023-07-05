Bursaspor'da meraklı bekleyiş!

Bursaspor'da eni yönetimin kadro planlaması adına atacağı adımlar merak ediliyor… Mazbatasını alarak resmen göreve başlayan Recep Günay yönetiminin teknik adam ve sözleşmesi biten oyuncularla ilgili somut adımları hızlıca atması gerekiyor.

Haber; AA
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Bursaspor'da meraklı bekleyiş!
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05 Temmuz 2023 16:38
2 Temmuz'da yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul sonrasında Bursaspor'un 31. Başkanı olarak seçilen Recep Günay ve yönetimi mazbatasını almasıyla resmen görevine başladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yapılan törenle görevi Ömer Furkan Banaz yönetiminden devralan Günay yönetiminin yol haritası da merak ediliyor.

SORUNLAR BEKLİYOR

Bursaspor'a nefes aldırmak ve süre kazandırmak için göreve talip olduğunu belirten Recep Günay'ın öncelikle teknik adam sorunu ile birlikte sözleşmesi biten oyuncuların yeni mukavele imzalaması adına atacağı adımlar büyük önem arz ediyor. Yeşil beyazlı ekipte Özer Hurmacı ile birlikte 6 oyuncunun sözleşmesi 31 Mayıs itibariyle sona ermişti.

TAKIMDA KALACAKLAR MI?

Sözleşmesi biten isimlerden olan Hasan Ayaroğlu veda mesajı yayınlamasıyla Bursaspor'dan ayrılması kesinleşen ilk isim oldu. Yeşil beyazlılarda futbolculardan Enver Cenk Şahin, Ozan İsmail Koç, Deniz Aydın, Bilal Güney ve Talha Yakın'ın da sözleşmeleri sona erdi. Recep Günay yönetiminin yeni sezonda korkulu rüya yaşanmaması adına bu oyuncularla görüşüp yeni sözleşme için anlaşma yapması gerekiyor.

(Haber:Olayfinalgazetesi)

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