Bursaspor'da kötü günler sona ermiyor

2010 yılında Süper Lig şampiyonu olan ve ertesi sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Bursaspor'un son iç saha maçında tribünlerindeki büyük boşluklar dikkat çekti.
Yeşil-Beyazlılar, transfer yasağıyla beraber 2. Lig'de hayatta kalma mücadelesi verirken taraftar desteğini de kaybetti.
EURO 2032'ye aday gösterilen statlar arasında yer alan Timsah Park, eski şaşaalı günlerini adeta mumla arar hale geldi.
Yeşil-Beyazlılar, transfer yasağıyla beraber 2. Lig'de hayatta kalma mücadelesi verirken taraftar desteğini de kaybetti.
EURO 2032'ye aday gösterilen statlar arasında yer alan Timsah Park, eski şaşaalı günlerini adeta mumla arar hale geldi.
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