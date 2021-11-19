Bursaspor'da İsmail Çokçalış kadro dışı bırakıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da İsmal Çokçalış'ın kadro dışı kaldığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bursaspor'da İsmail Çokçalış kadro dışı bırakıldı
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19 Kasım 2021 19:12
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un futbolcusu İsmail Çokçalış'ın alacaklarının ödendiği ve yönetim kurulu kararıyla çalışmalarını Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde sürdüreceği bildirildi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Çokçalış'ın alacakları nedeniyle kulübü Türkiye Futbol Federasyonuna şikayet ettiği hatırlatıldı.

Çokçalış'ın 2 milyon 199 bin liralık alacağının ödendiği belirtilerek, "Profesyonel futbolcu İsmail Çokçalış, yönetim kurulumuzun kararıyla çalışmalarına Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'mizde devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

 


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