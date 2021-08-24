Bursaspor'da Fatih Tekke dönemi resmen başladı!

Bursaspor, teknik direktör Fatih Tekke ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bursaspor'da Fatih Tekke dönemi resmen başladı!
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24 Ağustos 2021 11:57
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da teknik direktörlüğe Fatih Tekke getirildi.

Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile 1+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Bursaspor, 2021-2022 sezonunun ilk haftasında sahasında Adanaspor'la 1-1 berabere kalmasının ardından teknik direktör Mustafa Er ile yollarını ayırmıştı.


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