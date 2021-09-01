Bursaspor'da 1 ayda ayrılık geldi

Bursaspor, geçen ay kadrosuna kattığı Ozan Sol ile yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; bursaspor.org.tr
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Bursaspor'da 1 ayda ayrılık geldi
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01 Eylül 2021 18:24
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, geçen ay kadrosuna dahil ettiği Ozan Sol ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshettiklerini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Ozan Sol ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Sözleşme feshinden doğan ceza bedelini ekip liderimiz Emin Adanur kendi karşılamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.


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