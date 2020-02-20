Bursaspor, Brezilyalı oyuncusunu gönderdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Igor Wanderson Da Silva ile yollarını ayırdı.

Haber; AA
Bursaspor, Brezilyalı oyuncusunu gönderdi
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20 Şubat 2020 21:27
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Brezilyalı futbolcu Igor Wanderson Da Silva ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Igor Wanderson Da Silva ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Igor Wanderson Da Silva'ya bundan sonraki spor yaşantısında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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