Bursaspor Basketbol, ABD'li guard PJ Pipes'i kadrosuna kattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'i ekiplerinden Bursaspor Basketbol, ABD'li guard PJ Pipes'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları kapsamında PJ Pipes ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Vef Riga ve Legia'da forma giyen 1.88 santimetre boyundaki 25 yaşındaki oyuncu geçen sezon 13 sayı, 3 ribaund, 3,5 asist ortalamalarıyla oynadı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları kapsamında PJ Pipes ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Vef Riga ve Legia'da forma giyen 1.88 santimetre boyundaki 25 yaşındaki oyuncu geçen sezon 13 sayı, 3 ribaund, 3,5 asist ortalamalarıyla oynadı.
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