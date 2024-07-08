Bursaspor Basketbol, ABD'li guard PJ Pipes'i kadrosuna kattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'i ekiplerinden Bursaspor Basketbol, ABD'li guard PJ Pipes'i kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bursaspor Basketbol, ABD'li guard PJ Pipes'i kadrosuna kattı
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08 Temmuz 2024 21:44
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'i ekiplerinden Bursaspor Basketbol, ABD'li guard PJ Pipes'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları kapsamında PJ Pipes ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Vef Riga ve Legia'da forma giyen 1.88 santimetre boyundaki 25 yaşındaki oyuncu geçen sezon 13 sayı, 3 ribaund, 3,5 asist ortalamalarıyla oynadı.

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