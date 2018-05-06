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Bursaspor Başkanı Ali Ay: "Aydınus'a karşı oynadık"

Bursaspor Başkanı Ali Ay, Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus'a tepki gösterdi.

Kaynak: Sporx.com
Bursaspor Başkanı Ali Ay: 'Aydınus'a karşı oynadık'
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06 Mayıs 2018 23:46
Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Bursaspor'da başkan Ali Ay, Fırat Aydınus ve Moussa Sow hakkında Beyaz Futbol'a açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Ay'ın açıklamaları;

Biz, Fenerbahçe ile oynayacağımızı sanıyorduk. Ancak karşımıza Fırat Aydınus çıktı. Aatıf'ın yaptığı pozisyona bile faul verilmedi. Hocaya rakibin kramponu oyuncumuzun kramponundan içeri girmiş ayağına gelmiş diyoruz. Aydınus "Kramponun ayağa girmesi pozisyon itibariyle olabilir, faul verilmeyebilir" yanıtını veriyor.

TEMİZ FUTBOL GÖREMEDİM

Şampiyonluğa oynayan takımlara iltimas mı geçiliyor diye düşünüyorum. Herkes adalet istiyor. Yenilebiliriz de yenebiliriz de ancak temiz futbol istiyorum. Bu maçta temiz futbol göremedim.

TEMİZ BİR ŞAMPİYONLUK

Valbuena'nın olayı var. Titi'ye faul var ve verilen kırmızı kart çok ağır. Kubilay'a kırmızı kart gösterdi. Ufuk hoca oyundan atıldı. Neredeyse bana bile kırmızı gösterecekti. Fenerbahçe'nin başkanı çıkıp Bursaspor'un şampiyonluğuyla ilgili garip açıklamalar yapıyor. Biz dik duruşumuzla, temiz futbol oynayarak temiz bir şampiyonluk aldık.

O KARAKTERDE DEĞİL

Moussa Sow o karakterde bir futbolcu değil. Kesinlikle üzülmüştür o gol için. Kendi kalesine attığı golde de Skrtel'in faulu var. Dikkatli izlemek gerekiyor.

HOCA SEÇİMİNDE YANLIŞ YAPTIK

Bireysel olarak oyunculara baktığımızda ilk 5'te olmamız gerekirdi. Sanırım sezon başında hoca seçiminde yanlışlık yaptık. Bursaspor'a yabancı hocalar uyum sağlayamıyor. 

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