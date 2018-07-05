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Bursaspor, Aytaç Kara ile anlaştı!

Bursaspor, Trabzonspor'la yollarını ayıran Aytaç Kara ile prensip anlaşmasına vardı.

Kaynak: AA
Bursaspor, Aytaç Kara ile anlaştı!
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05 Temmuz 2018 23:07
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'un, orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yeşil-beyazlı yöneticiler, önceki gün Trabzonspor ile olan sözleşmesi karşılıklı feshedilen orta saha oyuncusu Aytaç Kara'nın transferi için menajeri ile Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde bir araya geldi.

Yapılan görüşmeler sonucunda Aytaç Kara'nın transferi için 2 artı 1 yıllık prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.

Oyuncunun birkaç gün içinde resmi sözleşmeyi imzalayarak yeni takımının Afyonkarahisar kampına katılacağı kaydedildi.

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