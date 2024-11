Bursaspor: 'Arayıp başarının formülünü istiyorlar'

Süper Lig'de şampiyon olup Türkiye'yi Avrupa Kupaları'nda temsil ettikten sonra, TFF 3'üncü Lig'e düşen Bursaspor, kendi sahasındaki tüm karşılaşmaları, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 42 bin taraftarın desteğiyle oynuyor.



Yeşil-beyazlıların maç biletleri, saatler içerisinde tükenirken, göreve 5 ay önce geldiklerini hatırlatan Bursaspor Başkanı Enes Çelik, "Müthiş bir performans yakaladık. Süper Lig dahil bilet satışlarında birinciyiz. Kombine satışlarında ise 3'üncü sıradayız. Diğer kulüplerin başkanları beni arayıp, başarının formülünü istiyorlar, 'Bu başarıyı nasıl yakaladınız' diye soruyorlar" dedi.



Müzesinde bir Süper Lig Kupası, bir de Türkiye Kupası bulunduran, Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil ettikten sonra ise TFF 3'üncü Lig'e düşen Bursaspor, kendi sahasındaki tüm karşılaşmaları, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 42 bin taraftarın desteğiyle oynuyor. Yeşil-beyazlıların karşılaşmalardan 2 gün önce satışa çıkan maç biletleri için taraftarlar uzun kuyruklar oluştururken, biletler saatler içerisinde tükeniyor. Bursaspor, 5 ay önce değişen yönetimi ve taraftar profiliyle hızlı bir yükseliş ivmesi yakalarken, Kulüp Başkanı Enes Çelik, "Müthiş bir performans yakaladık. Lig maçlarını 42 bin seyirci ortalamasıyla oynuyoruz. Bu anlamda Süper Lig dahil birinci sıradayız. Türkiye Kupası'nda kendi sahamızda 1 maç oynadık ve 37 bin taraftarımız vardı. Rakamlar, bu lig düzeyinde bizim de hayal etmediğimiz rakamlardı. Göreve yaklaşık 5 ay önce geldik. Bu süre içerisinde idari, mali, sportif ve her anlamda geri giden bir kulübü toparlamak adına, ciddi hamlelerde bulunduk. Bunu da sağ olsun Bursasporlu taraftarlarımız, Bursalılar gördüler ki böyle bir teveccüh gösterdiler. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Yoksa bunun bir tarifi yok" sözleriyle taraftarlara teşekkür etti.



'ŞEHİRDEKİ GÜVEN VE KENETLENME ARTTI'



Bursaspor Başkanı olduktan sonra yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Çelik, şunları söyledi:



"Valilik onaylı bir hesap açtık ve şeffaf davrandık. Bağış ve ödemeleri bu hesapta topladık. Transfer tahtasının açılması, problemli olan 18 yabancı dosya ve 9 yerli dosyanın çözümü konusunda gösterdiğimiz emek sayesinde oldu. Daha önce de bunlarla uğraşılmıştı çünkü. Ciddi bir indirim de alındı ve ödemeler yapıldı. Transfer tahtasının açılması, şehre moral verdi. Yeni transferlerin peş peşe yapılması, skorların da bu iyi havayı desteklemesi ile birlikte, şehirdeki güven ve kenetlenme arttı. Tabii Bursaspor'a olan özlem de önemliydi. İnsanlar, takım sürekli yenilince ve sportif başarısızlıklarla gündeme gelince, üzülmemek için, skoru bile sormayacak duruma gelmişlerdi. Şimdi çok şükür 9 maçta 1 gol yiyen, grubunda lider olan, Türkiye Kupası'nda kendini kanıtlamış bir takım var. Taraftarlarımız bu durumu takdir ettiler ve gördüler. Teknik heyeti ve yönetime sahip çıkan bir duruma geldiler."



'SÜPER LİG DAHİL BİLET SATIŞLARINDA BİRİNCİYİZ'



Bursaspor'un ulaştığı mevcut tabloyu, kimsenin öngöremeyeceğini söyleyen Başkan Enes Çelik, "Süper Lig dahil bilet satışlarında birinciyiz. Kombine satışlarında ise 3'üncü sıradayız. Diğer kulüplerin başkanları beni arayıp, başarının formülünü istiyorlar, 'Bu başarıyı nasıl yakaladınız' diye soruyorlar. Biz bu performansı, her şeyi olması gerektiği gibi, şeffaf ve doğru bir şekilde yaparak yakaladık. Türkiye'de Süper Lig dahil, seyirci ortalamasında birinciyiz. Diğer kombine satışlarında ise üçüncü sıradayız. 29 bin 300 civarı bir kombine satışı oldu. Her şey şu an için iyi gidiyor" diye konuştu.



AİLE ORTAMI VE YENİ BİR TARAFTAR PROFİLİ



Taraftar profilinin de değiştiğine dikkat çeken Çelik, "Bursa metropol bir şehir. İnsanlar, çocukları, eşleri ve sevgilileriyle, aile ortamında stada gelmeye başladılar. Bu durum inşallah artarak devam eder. Dezavantajlı gruplara ve derneklere de her maçta bine yakın yer vermeye dikkat ediyoruz. Okullardan çocuklarımızı getiriyoruz. Yeniden bir Bursasporluluk jenerasyonunun oluşması için gayret gösteriyoruz. Forma satışında 20 bini geçtik. Geçen sezon, bu rakamın üçte birindeydik. Yeni formalarımız da store'lara geldi. Birkaç güne inşallah onlar da satışa başlayacak. 15 gündür taraftarımız yeni formaları bulamıyorlardı. Formalara gösterdikleri ilgiden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.