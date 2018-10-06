Bursaspor - Ankaragücü maçında ilginç görüntü: VAR!

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Bursaspor ile Ankaragücü arasındaki karşılaşmada atılan ilk gol VAR'a takıldı.
Mücadelenin 10. dakikasında gelişen bursaspor atağında ceza sahası dışında Sakho'nun vuruşunda top ağlarla buluştu. Hakem Özgür Yankaya golü verirken itirazlar üzerine VAR'dan gelecek haberi bekledi.
Özgür Yankaya VAR odasından gelen uyarının ardından pozisyonu izledi ve top Sakho'ya gelmeden önce Stancu'nun rakibine yaptığı hareketin faul olduğunu tespit etti. Bursaspor'un attığı gol geçerli sayılmadı.
YUSUF NAMOĞLU'NDAN SPORX'E ÖZEL AÇIKLAMA, TIKLAYIN!
90+2. DAKİKADA BİR İPTAL DAHA
Karşılaşmanın 90+2. dakikasında, Allano Lima Bursaspor adına ağları sarstı, ancak bir kez daha gol iptal edildi. VAR'a başvurulmasının ardından, pozisyon öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerlilik sayılmadı.
VAR ODASINDA SADECE 1 KİŞİ!
Özgür Yankaya pozisyon sonrasında kulaklıktan VAR odasından gelen direktifleri dinledikten sonra kenara izlemeye gitmeye karar verdi. Bu sırada yayıncı kuruluş ekranına VAR odasının görüntüsü geldi ancak "VAR odası"nda sadece bir kişinin olduğu göze çarptı. Özgür Yankaya kenara geldikten sonra ise diğer iki görevlinin de yerine oturduğu ekranlara yansıdı.
OLAYIN ASLI: HATALI GÖRÜNTÜ SEÇİMİ
Yaşanan bu ilginç olayın nedenine ise SPORX ulaştı. Tek kişinin oturduğu görüntünün, yayıncı kuruluşun hatalı seçimi nedeniyle ekrana geldiği belirtildi. Maç önünde çekilen bir görüntünün ekrana verildiği kaydedilirken, hakemlerin karşılaşma boyunca ekranların başından hiç kalkmadığı ifade edildi.
Bursaspor-Ankaragücü maçında Riva'daki VAR odasında Hüseyin Göçek ve Volkan Bayarslan görev yapıyordu.
*UYARI GELDİĞİNDE ODADA SADECE 1 KİŞİ
*YANKAYA KENARA GELİNCE HAKEMLER GERİ DÖNDÜ
Mücadelenin 10. dakikasında gelişen bursaspor atağında ceza sahası dışında Sakho'nun vuruşunda top ağlarla buluştu. Hakem Özgür Yankaya golü verirken itirazlar üzerine VAR'dan gelecek haberi bekledi.
Özgür Yankaya VAR odasından gelen uyarının ardından pozisyonu izledi ve top Sakho'ya gelmeden önce Stancu'nun rakibine yaptığı hareketin faul olduğunu tespit etti. Bursaspor'un attığı gol geçerli sayılmadı.
YUSUF NAMOĞLU'NDAN SPORX'E ÖZEL AÇIKLAMA, TIKLAYIN!
90+2. DAKİKADA BİR İPTAL DAHA
Karşılaşmanın 90+2. dakikasında, Allano Lima Bursaspor adına ağları sarstı, ancak bir kez daha gol iptal edildi. VAR'a başvurulmasının ardından, pozisyon öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerlilik sayılmadı.
VAR ODASINDA SADECE 1 KİŞİ!
Özgür Yankaya pozisyon sonrasında kulaklıktan VAR odasından gelen direktifleri dinledikten sonra kenara izlemeye gitmeye karar verdi. Bu sırada yayıncı kuruluş ekranına VAR odasının görüntüsü geldi ancak "VAR odası"nda sadece bir kişinin olduğu göze çarptı. Özgür Yankaya kenara geldikten sonra ise diğer iki görevlinin de yerine oturduğu ekranlara yansıdı.
OLAYIN ASLI: HATALI GÖRÜNTÜ SEÇİMİ
Yaşanan bu ilginç olayın nedenine ise SPORX ulaştı. Tek kişinin oturduğu görüntünün, yayıncı kuruluşun hatalı seçimi nedeniyle ekrana geldiği belirtildi. Maç önünde çekilen bir görüntünün ekrana verildiği kaydedilirken, hakemlerin karşılaşma boyunca ekranların başından hiç kalkmadığı ifade edildi.
Bursaspor-Ankaragücü maçında Riva'daki VAR odasında Hüseyin Göçek ve Volkan Bayarslan görev yapıyordu.
*UYARI GELDİĞİNDE ODADA SADECE 1 KİŞİ
*YANKAYA KENARA GELİNCE HAKEMLER GERİ DÖNDÜ
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
📺Bursaspor'un sezon başından bu yana 6 golü VAR izlemesi sonrasında iptal edildi.
❌ Fenerbahçe
❌ Konyaspor
❌ Rizespor
❌ Başakşehir
❌ Ankaragücü (2) pic.twitter.com/vl15Wah02C
— Sporx (@sporx) 6 Ekim 2018