Bursaspor - Ankaragücü maçında ilginç görüntü: VAR!

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90+2. DAKİKADA BİR İPTAL DAHA

VAR ODASINDA SADECE 1 KİŞİ!

OLAYIN ASLI: HATALI GÖRÜNTÜ SEÇİMİ

Bursaspor-Ankaragücü maçında Riva'daki VAR odasında Hüseyin Göçek ve Volkan Bayarslan görev yapıyordu.

📺Bursaspor'un sezon başından bu yana 6 golü VAR izlemesi sonrasında iptal edildi.



❌ Fenerbahçe

❌ Konyaspor

❌ Rizespor

❌ Başakşehir

❌ Ankaragücü (2) pic.twitter.com/vl15Wah02C



— Sporx (@sporx) 6 Ekim 2018

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındailearasındaki karşılaşmada atılan ilk gol VAR'a takıldı.Mücadelenin 10. dakikasında gelişen bursaspor atağında ceza sahası dışında Sakho'nun vuruşunda top ağlarla buluştu. Hakem Özgür Yankaya golü verirken itirazlar üzerine VAR'dan gelecek haberi bekledi.Özgür Yankaya VAR odasından gelen uyarının ardından pozisyonu izledi ve top Sakho'ya gelmeden önce Stancu'nun rakibine yaptığı hareketin faul olduğunu tespit etti. Bursaspor'un attığı gol geçerli sayılmadı.Karşılaşmanın 90+2. dakikasında, Allano Lima Bursaspor adına ağları sarstı, ancak bir kez daha gol iptal edildi. VAR'a başvurulmasının ardından, pozisyon öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerlilik sayılmadı.Özgür Yankaya pozisyon sonrasında kulaklıktan VAR odasından gelen direktifleri dinledikten sonra kenara izlemeye gitmeye karar verdi. Bu sırada yayıncı kuruluş ekranına VAR odasının görüntüsü geldi ancak "VAR odası"nda sadece bir kişinin olduğu göze çarptı. Özgür Yankaya kenara geldikten sonra ise diğer iki görevlinin de yerine oturduğu ekranlara yansıdı.Yaşanan bu ilginç olayın nedenine ise SPORX ulaştı. Tek kişinin oturduğu görüntünün, yayıncı kuruluşun hatalı seçimi nedeniyle ekrana geldiği belirtildi. Maç önünde çekilen bir görüntünün ekrana verildiği kaydedilirken, hakemlerin karşılaşma boyunca ekranların başından hiç kalkmadığı ifade edildi.