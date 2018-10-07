Bursaspor Ankaragücü maçı ilklere sahne oldu

UMUT MERAŞ İLK GOLÜNÜ ATTI

19 YAŞINDAKİ RAMAZAN'DAN İLK MAÇINDA İLK ASİST

Süper Lig'de Bursaspor, MKE Ankaragücü'nü yenerek galibiyet hasretine genç oyuncularıyla son verdi. Samet Aybaba'nın tercihleri olumlu sonuç verirken golün mimarları da kendi kariyerlerinde ilklere imza attı.Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Bursaspor, sahasında ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek bu sezon ligdeki ilk galibiyetini aldı. Birçok eksik oyuncunun da etkisiyle teknik direktör Samet Aybaba, orta alanda 19 yaşındaki oyuncu Ramazan Keskin'e şans verirken, bu sezon ilk kez Süper Lig'de forma giymeye başlayan Umut Meraş'ı da sol kanatta savunma yerine kaleye daha yakın oynattı.Aybaba'nın bu tercihleri sonuç verirken 3 puanı getiren gol Ramazan Keskin'in asisti sonrası Umut Meraş'tan geldi. 22 yaşındaki oyuncu Süper Lig'deki ilk golünü kaydederken, Ramazan Keskin de Bursaspor formasıyla bu sezon ilk maçında asist gerçekleştirmiş oldu.Bu sezon ligde Demir Grup Sivasspor maçı hariç olmak üzere haftalardır çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirten Umut Meraş,diye konuştu.Yeşil beyazlıların altyapısından yetişen ve ilk kez A Takım formasını terleten Ramazan Keskin ise yaptığı açıklamada,şeklinde konuştu.