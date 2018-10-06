Bursaspor Ankaragücü maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?

Bursaspor-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Bursaspor-Ankaragücü maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

06 Ekim 2018 02:15
Bursaspor Ankaragücü maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?
Bursaspor-Ankaragücü maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Süper Ligi'nin 8. haftasında Bursaspor-Ankaragücü karşı karşıya gelecek.

BURSASPOR-ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 8.  haftasında oynanacak Bursaspor-Ankaragücü maçı naklen yayınlanacak.

6 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Bursaspor-Ankaragücü maçı 6 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.

BURSASPOR-ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...



Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta yapılan iki maçla tamamlandı.
Ligde 7. haftanın kapanış maçında Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalırken, liderliği Galatasaray'a kaptırdı. 

Ankaragücü ise Antalyaspor'a kendi evinde 1-0 yenildi. 

- Haftanın sonuçları

Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-0

Trabzonspor-Kasımpaşa: 4-2

Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor: 2-1

Beşiktaş-Kayserispor: 2-0

Demir Grup Sivasspor-Bursaspor: 2-0

Göztepe-Atiker Konyaspor: 3-2

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 3-0

Ankaragücü-Antalyaspor: 0-1

Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-1

- Puan durumu

Ligde 7. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:



- Gelecek haftanın programı 

Süper Lig'in 8. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

5 Ekim Cuma: 

20.00 Kasımpaşa 3-1 Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

6 Ekim Cumartesi:

13.30 Kayserispor-Çaykur Rizespor (Kadir Has)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Aytemiz Alanyaspor (Kazım Karabekir)

16.00 Bursaspor-MKE Ankaragücü (Bursa Büyükşehir)

19.00 Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)

7 Ekim Pazar: 

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)

18.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

19.00 Akhisarspor-Trabzonspor (Akhisar)

20.30 Atiker Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir)

SÜPER LİG TARİHİ / Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.
İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Millî Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.

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