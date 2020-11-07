Bursaspor, Ankara deplasmanından 1 puanla döndü

TFF 1. Lig'in 9. hafta mücadelesinde Ankaraspor ile Bursaspor, Osmanlı Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.



Karşılaşmada Bursaspor'un golü 8. dakikada Batuhan Kor'dan geldi. Ankaraspor'un golü ise 25. dakikada Beykan Şimşek'ten geldi.



Bu sonuçla birlikte Bursaspor, puanını 11'e yükseltti ve 11. sırada yer aldı. Ankaraspor ise puanını 5'e yükseltti ve 16. sırada yer aldı.



Ankaraspor, milli ara dönüşünde Boluspor'a konuk olacak. Bursaspor ise aynı haftada sahasında Adanaspor ile karşılaşacak.



