MAÇ GEÇ BAŞLADI!

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA









TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. haftasında oynanacak Bursaspor-Amed Sportif maçı öncesi sahada büyük bir gerginlik yaşandı.Konuk ekip Amed Sportif oyuncularının ısınma hareketleri için sahaya çıkması ile birlikte iki takım oyuncuları arasında büyük bir kavga yaşandı. Arbede polis müdahalesinin ardından son buldu.Karşılaşma öncesi stadyumda ayrıca sırasıyla; Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi, Cendere, Ölürüm Türkiye ve Plevne Marşı çalındı.İki takım arasındaki mücadelede ilk düdükten hemen önce de iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Ardından karşılaşma başladı. Mücadelenin başlamasından sonra ise sahaya sürekli yabancı madde yağdı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, maçla ilgili bir paylaşım yaptı.Bakan Soylu'nun paylaşımı şu şekilde;