TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. haftasında oynanacak Bursaspor-Amed Sportif maçı öncesi sahada büyük bir gerginlik yaşandı.
Konuk ekip Amed Sportif oyuncularının ısınma hareketleri için sahaya çıkması ile birlikte iki takım oyuncuları arasında büyük bir kavga yaşandı. Arbede polis müdahalesinin ardından son buldu.
Karşılaşma öncesi stadyumda ayrıca sırasıyla; Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi, Cendere, Ölürüm Türkiye ve Plevne Marşı çalındı.
MAÇ GEÇ BAŞLADI!
İki takım arasındaki mücadelede ilk düdükten hemen önce de iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Ardından karşılaşma başladı. Mücadelenin başlamasından sonra ise sahaya sürekli yabancı madde yağdı.
BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, maçla ilgili bir paylaşım yaptı.
Bakan Soylu'nun paylaşımı şu şekilde;
"Bursa'daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır."
Konuk ekip Amed Sportif oyuncularının ısınma hareketleri için sahaya çıkması ile birlikte iki takım oyuncuları arasında büyük bir kavga yaşandı. Arbede polis müdahalesinin ardından son buldu.
Karşılaşma öncesi stadyumda ayrıca sırasıyla; Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi, Cendere, Ölürüm Türkiye ve Plevne Marşı çalındı.
MAÇ GEÇ BAŞLADI!
İki takım arasındaki mücadelede ilk düdükten hemen önce de iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Ardından karşılaşma başladı. Mücadelenin başlamasından sonra ise sahaya sürekli yabancı madde yağdı.
BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, maçla ilgili bir paylaşım yaptı.
Bakan Soylu'nun paylaşımı şu şekilde;
"Bursa'daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır."