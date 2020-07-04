Bursaspor - Altınordu maçı canlı şifresiz izle (bein sports Max 1 izle)

TFF 1. Lig'de Bursaspor - Altınordu maçı şifresiz olarak bein sports Max 1'de izleniyor ve birçok takım bu maçta çıkacak sonucu merak ediyor. Üst sıraları yakından ilgilendiren Bursaspor - Altınordu maçı canlı olarak burada...

04 Temmuz 2020 18:04
Bursaspor - Altınordu maçı canlı şifresiz izle (bein sports Max 1 izle)
Bursaspor - Altınordu maçı canlı şifresiz olarak bein sports Max 1'de izlenebiliyor. Süper Lig'de çıkmak isteyen Bursaspor, Altınordu'yu ağırladığı maçta mutlak kazanmak istiyor. İddiası kalmayan Altınordu ise Bursaspor deplasmanında elinden gelenin en iyisini yaparak haftayı kapatmayı hedefliyor. Digitürk üyeleri, karşılaşmanın heyecanını bein sports Max 1'de yaşıyorlar. Sporx'te de Bursaspor - Altınordu maçını canlı şifresiz olarak takip edebilirsiniz.
BURSASPOR - ALTINORDU MAÇI CANLI ŞİFRESİZ; TIKLAYIN...


BURSASPOR'DAN ALTINORDU MAÇI AÇIKLAMASI

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 32. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü konuk edeceği Altınordu'yu yenerek zirve iddiasını devam ettirmek istiyor.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre yeşil-beyazlı ekip, maçın hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İrfan Buz, 31. haftada Giresunspor'u deplasmanda 1-0 yendikleri maçın kolay geçmediğini belirterek, Bursaspor'un her zaman 3 puan için oynadığını vurguladı.

Altınordu maçına odaklandıklarını belirten Buz, şunları kaydetti:

"Futbolcularımıza da aynısını söylüyorum; bu eylemin içinde sadece sizin değiştirebileceğiniz olayları değiştirebilirsiniz. Başka yerlere bakarak, 'Şu şöyle oldu, bu böyle oldu' değil de sizin değiştirebileceğiniz eylemi yapmak durumundasınız. Tamamen odaklanmalısınız, diğer negatif olayları, farklı parametreleri elimine etmek durumundayız. Bir hedefimiz var ve oraya gitmek istiyoruz. Bizim tek hedefimiz, Altınordu maçı. Futbolcularımızı bu şekilde hazırlıyoruz. İnşallah istediğimiz 3 puanı alacağız. Giresunspor maçında ilk devre yakaladığımız pozisyonlarımız var. Evet eksiklerimiz de var, çalışmamız gerekiyor. İdmanlarda bunu yapmaya çabalıyoruz, takımın boyunu kısaltmaya çalışıyoruz. Karşımızda genç bir takım var. Ne olursa olsun bizim yaptığımız önemli, çünkü biz Bursaspor'uz."

Kaynak: Sporx.com

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