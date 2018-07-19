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Bursaspor, Altay'ı tek golle geçti!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ı hazırlık maçında 1-0 yendi.

Kaynak: AA
Bursaspor, Altay'ı tek golle geçti!
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19 Temmuz 2018 00:37
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ı hazırlık maçında 1-0 yendi.

Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Bursaspor ve Altay, Zafer Stadı'nda karşılaştı.

İki takımın karşılıklı ataklarıyla geçilen ilk yarıda gol sesi çıkmayınca, takımlar 0-0 eşitlikle soyunma odasına gitti.

Maçın ikinci yarısına etkili başlayan Bursaspor, 49. dakikada Stancu'nun attığı golle öne geçti. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca yeşil-beyazlılar, sahadan 1-0 üstünlükle ayrıldı.

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