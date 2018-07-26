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Bursaspor, Allano Lima'yı kiraladı

Bursaspor, Jani Atanasov, Staphane Badji ve Aytaç Kara'nın ardından Allano Lima'yı kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı kulüp 23 yaşındaki genç oyuncunun 1 yıllığına kiralanması için kulübü Estoril ile anlaştı.

Kaynak: DHA
Bursaspor, Allano Lima'yı kiraladı
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26 Temmuz 2018 19:33
Transfer çalışmalarına hız veren Bursaspor, Portekiz Ligi ekiplerinden Estoril'de forma giyen Allano Lima'yı renklerine bağladı. Yeşil beyazlı kulüp, 23 yaşındaki oyuncuyu 1 yıllığına kiraladı.

Lima'nın satın alma opsiyonlu olarak kiralandığı öğrenilirken, futbolcu da yola çıktı. Brezilyalı genç oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'ye aldığı uçak biletini gösterdi. Yarın sağlık kontrolünden geçecek olan Lima'nın daha sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Estoril'de ter döken Lima, çıktığı 30 maçta 5 gol ve 1 asiste imza attı. 23 yaşındaki oyuncu hem sol kanat, hem de sağ kanatta forma giyebiliyor.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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