Bursaspor, Ali Akman'ın destek parasını iade etti

Bursaspor Kulübü, taraftarların tepkisi üzerine Ali Akman'ın katkı parasını iade etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bursaspor, Ali Akman'ın destek parasını iade etti
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11 Ağustos 2021 22:38
Bursaspor, eski futbolcusu Ali Akman'ın "Ayağa Kalk Bursa" hareketine yaptığı 16 bin 16 liralık bağışın kendisine iade edildiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ali Akman'ın 'Ayağa Kalk Bursa' hareketine 16 bin 16 liralık katkısı ekip liderimiz Emin Adanur'un kararıyla iade edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

 


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