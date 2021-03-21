TFF 1. Lig'in 27. haftasında Adanaspor evinde Bursaspor ile karşı karşıya geldi. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bursaspor 3-0 kazandı.
Bursaspor'a galibiyeti getiren goller 28. dakikada penaltıdan Emirhan, 70. dakikada Burak Altıparmak ve 79. dakikada Berat'tan geldi.
Bu sonucun ardından son 4 maçta 3. galibiyetini alan Bursaspor, 40 puana yükseldi ve playoff bileti için bir ivme daha yakaladı. 8 maçtır kazanamayan Adanaspor ise 28 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'in 28. haftasında Bursaspor evinde Altay ile karşılaşacakken, Adanaspor ise Boluspor deplasmanına konuk olacak.
Bursaspor'a galibiyeti getiren goller 28. dakikada penaltıdan Emirhan, 70. dakikada Burak Altıparmak ve 79. dakikada Berat'tan geldi.
Bu sonucun ardından son 4 maçta 3. galibiyetini alan Bursaspor, 40 puana yükseldi ve playoff bileti için bir ivme daha yakaladı. 8 maçtır kazanamayan Adanaspor ise 28 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'in 28. haftasında Bursaspor evinde Altay ile karşılaşacakken, Adanaspor ise Boluspor deplasmanına konuk olacak.