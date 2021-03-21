Bursaspor, Adana'dan farklı galibiyetle çıktı!

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Bursaspor, deplasmanda Adanaspor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com
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Bursaspor, Adana'dan farklı galibiyetle çıktı!
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21 Mart 2021 20:59
TFF 1. Lig'in 27. haftasında Adanaspor evinde Bursaspor ile karşı karşıya geldi. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bursaspor 3-0 kazandı.

Bursaspor'a galibiyeti getiren goller 28. dakikada penaltıdan Emirhan, 70. dakikada Burak Altıparmak ve 79. dakikada Berat'tan geldi.

Bu sonucun ardından son 4 maçta 3. galibiyetini alan Bursaspor, 40 puana yükseldi ve playoff bileti için bir ivme daha yakaladı. 8 maçtır kazanamayan Adanaspor ise 28 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Bursaspor evinde Altay ile karşılaşacakken, Adanaspor ise Boluspor deplasmanına konuk olacak.



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