TFF 1. Lig'in 27. haftasında Adanaspor evinde Bursaspor ile karşı karşıya geldi. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bursaspor 3-0 kazandı.



Bursaspor'a galibiyeti getiren goller 28. dakikada penaltıdan Emirhan, 70. dakikada Burak Altıparmak ve 79. dakikada Berat'tan geldi.



Bu sonucun ardından son 4 maçta 3. galibiyetini alan Bursaspor, 40 puana yükseldi ve playoff bileti için bir ivme daha yakaladı. 8 maçtır kazanamayan Adanaspor ise 28 puanda kaldı.



TFF 1. Lig'in 28. haftasında Bursaspor evinde Altay ile karşılaşacakken, Adanaspor ise Boluspor deplasmanına konuk olacak.



