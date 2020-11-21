Bursaspor 90'da seriye tutundu

TFF 1. Lig 10. hafta mücadelesinde Bursaspor evinde Adanaspor'u ağırladı.



Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve 1. yarı 0-0 beraberlikle tamamlandı. Bursaspor, mücadelenin 90. dakikasında kazandığı penaltıyı Recep Aydın'la gole çevirdi ve 1-0 öne geçti. Mücadele 1-0 sona erdi.



Bu sonuçla birlikte bu sezon evindeki son 3 maçını kazanan Bursaspor, 14 puanla 7. sıraya yükseldi. Son 5 deplasmanında ikinci mağlubiyetini alan Adanaspor ise 12 puan ile 11. sırada yer alıyor.



