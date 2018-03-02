KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

İLK YARI

İKİNCİ YARI

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasındaile, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Paul Le Guen'in çalıştırdığı Bursaspor, Marius Sumudica'nın takımı Kayserispor'uyenerek 9 maç sonra galip geldi.Bursaspor'a kritik galibiyeti getiren tek gol, karşılaşmanın 76. dakikasında'dan geldi. Pablo Batalla'nın asistiyle golle buluşan Stancu, Bursaspor'u rahatlatan gole imzayı attı.Bu sonucun ardından Bursaspor, puanını 30'a çıkartıp 10. sıraya yükseldi. Üst sıralara tırmanma şansını kullanamayan Kayserispor ise 38 puanla 5. sırada kaldı.Süper Lig'in 25. haftasında Bursaspor, Osmanlıspor deplasmanına konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Kardemir Karabükspor'u ağırlayacak.Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Bursaspor ile Kayserispor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.8. dakikada gelişen ev sahibi takım atağında, Kembo sağ kanattan topu Kayserispor ceza sahasına ortaladı. Yusuf Erdoğan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.31. dakikada Kayserispor ceza sahası içinde topla buluşan Stancu, meşin yuvarlağı Kembo'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top, kaleci Lung'da kaldı.33. dakikada Aziz Eraltay'ın sol kanattan Kayserispor ceza sahası içine yaptığı ortada arka direkte bulunan Stancu topu kafa vuruşu ile Kembo'nun önüne bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Lung, meşin yuvarlağı tokatlayarak uzaklaştırdı.38. dakikada Kayserispor ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Batalla'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlandı.Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Bursaspor, sahasında Kayserispor'u 1-0 yendi.57. dakikada gelişen Bursaspor atağında, sağ kanattan Barış Yardımcı'nın Kayserispor ceza sahası içine yaptığı ortada Stancu'nun kontrol edemediği top, Yusuf Erdoğan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.76. dakikada ev sahibi ekip Rumen golcüsü Stancu'nun ayağından bulduğu golle öne geçti. Bu dakikada gelişen Bursaspor atağında, Batalla'nın pasıyla Kayserispor ceza sahası içinde topla buluşan Stancu'nun penaltı noktası üzerinden plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.86. dakikada gelişen konuk takım atağında Bursaspor ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Amorim'in vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.90+3. dakikada Bursaspor'un sol kanattan kazandığı serbest vuruşu Batalla kullandı. Bu oyuncunun direkt kaleye vuruşunda kaleci Lung topu güçlükle kornere çeldi.Karşılaşma, Bursaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.Bursa Büyükşehir BelediyeYaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Samet ÇiçekHarun Tekin, Barış Yardımcı, Titi, Ertuğrul Ersoy, Aziz Eraltay, Shehu, Bostock (Dk. 68 Sow), Batalla, Kembo (Dk. 90 Agu), Yusuf Erdoğan (Dk. 75 Grozav), StancuLung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Erkan Kaş, Deniz Türüç, Badji, Espinoza (Dk. 79 Kravets), Mendes (Dk. 74 Varela), Boldrin (Dk. 56 Amorim), Umut BulutDk. 76 Stancu (Bursaspor)Dk. 29 Umut Bulut, Dk. 69 Espinoza, Dk. 70 Erkan Kaş, 90+2 Lopes (Kayserispor)